Ziua Europei este marcată astăzi în Republica Moldova

Ziua Europei sau Ziua Schuman este marcată anual de către comunitatea europeană și țările partenere pe 9 mai. Sărbătoarea a fost instituită în 1985 în memoria ministrului Afacerilor Externe al Franței, Robert Schuman, care este considerat inițiatorul fondării Uniunii Europene. Republica Moldova o marchează din 2006, iar în 2017 a devenit sărbătoare oficială.

În 2006, la Chișinău a fost organizată o primă recepție oficială dedicată sărbătorii. În 2008, Ziua Europei a fost consemnată în premieră la Bălți și Cahul. La Chișinău, activitățile au fost organizate pe 8 mai, pentru a nu le contrapune manifestărilor dedicate victoriei asupra fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial.

În anul următor, Ziua Europei în Moldova a fost celebrată pe 10 mai. Pentru prima dată, Delegația Comisiei Europene a invitat publicul larg să se alăture celebrării într-un eveniment de amploare. Atunci a fost organizat un „Iarmaroc European”, cu standuri informaționale pentru a face cunoscută cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Pe 15 mai 2010, în Piața Marii Adunări Naționale, în colaborare cu Primăria municipiului Chișinău, au fost organizate festivități de amploare.

Comisarul UE pentru extindere și politica de vecinătate, Štefan Füle, a întreprins o vizită la Chișinău pentru a fi prezent la eveniment. A fost amenajat „Satul European”, unde ambasadele statelor membre ale UE au întâmpinat cetățenii moldoveni pentru a le prezenta oportunitățile turistice și de afaceri și a distribui materiale informative despre proiectele europene desfășurate în țară.

Ambasadele statelor UE au demonstrat „Unitatea în diversitate” a bucătăriei europene, vizitatorii fiind invitați să guste din bucatele europene.

În 2011, Delegația UE în Moldova, în cooperare cu Primăriile Chișinău și Bălți, a organizat două festivități de amploare cu ocazia Zilei Europei – pe 7 mai la Chișinău și pe 14 mai la Bălți. În același an, pentru prima dată în cadrul celebrării Zilei Europei, a fost organizat Festivalul de Film European, care a avut loc la Chișinău în perioada 10-13 mai.

Un an mai târziu, „Zilele Europei” în Republica Moldova au fost sărbătorite la Chișinău și la Comrat în perioada 12-19 mai.

Activități dedicate Zilei Europei au fost organizate și în următorii ani. Iar în 2017, prin votul Parlamentului, Ziua Europei este declarată oficial zi de sărbătoare marcată pe 9 mai.

Cu genericul „Europa ești TU: Pace. Libertate. Creștere”, în acest an, Ziua Europei va fi marcată pe 9 mai la Chișinău și pe 16 mai la Soroca, printr-un program de evenimente culturale, educative și interactive. Manifestările includ Orășelul European, activități dedicate sprijinului UE și Planului de Creștere pentru Moldova, precum și un festival de film.