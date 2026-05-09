Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Europei, viral pe Facebook: „Este o luptă grea”

Ilie Bolojan, premierul demis marți de Parlament după moțiunea PSD – AUR, a transmis sâmbătă un mesaj de Ziua Europei în care spune că „modernizarea României este o luptă grea”.

„Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii”, a scris el pe Facebook.

„Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a adăugat premierul demis.

La o oră și jumătate după postarea pe Facebook, mesajul lui Bolojan avea peste 21.000 de like-uri, peste 2.200 de comentarii, cele mai multe pozitive, și 1.100 de redistribuiri.

Liderul liberal s-a adresat și celor care vor participa la manifestația „Un singur drum – Europa”, organizată sâmbătă, în centrul Capitalei, cu ocazia Zilei Europei.

„Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă. Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”, a spus el.