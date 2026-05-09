Victor Osipov rămâne în arest preventiv: CA a menținut decizia primei instanțe

Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov, rămâne în arest preventiv în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu pentru deschiderea magazinelor duty-free din regiunea transnistreană. Curtea de Apel Centru a menținut decizia luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Avocatul său, Victor Munteanu, consideră că este vorba despre un nou act de injustiție, deoarece, susține el, apărarea a prezentat probe care l-ar disculpa pe fostul oficial.

În plus, spune Munteanu, respingerea solicitării lui Osipov de a participa personal la ședința de judecată reprezintă o încălcare a drepturilor procesuale.

În declarația transmisă prin intermediul avocaților, Victor Osipov afirmă că dosarul vizează activitatea sa din anul 2015, când a participat la elaborarea unor norme privind extinderea rețelei de magazine duty-free pe segmentul transnistrean al frontierei cu Ucraina. Acesta susține că inițiativa era deja discutată în Guvern și că măsurile adoptate au fost perfect legale.

Victor Osipov susține că, după apariția suspiciunilor privind eventuale fraude, a cerut instituțiilor statului investigarea cazului și a inițiat un proiect de lege pentru anularea normelor respective.

Fostul vicepremier pentru Reintegrare mai menționează că deciziile care fac obiectul dosarului au fost adoptate prin vot colegial în Guvern și Parlament, nu individual.

Totodată, Osipov respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi acționat în interesele unor grupări criminale organizate și declară că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului.