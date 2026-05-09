Mai mulți bani pentru Republica Moldova. UE cere retragerea trupelor ruse din Transnistria

Uniunea Europeană vrea să dubleze ajutorul militar pentru Republica Moldova. Kaja Kallas cere și retragerea trupelor ruse din Transnistria.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat la Chișinău că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Republica Moldova.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Maia Sandu. Potrivit oficialului european, noul pachet ar putea deveni cea mai mare măsură de asistență oferită de Uniunea Europeană unei țări partenere, după Ucraina.

Kallas a declarat că Uniunea Europeană a oferit deja sprijin militar de aproximativ 200 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Acum, oficialul european spune că va cere statelor membre să dubleze finanțarea anuală la 120 de milioane de euro.

De ce vrea UE să crească sprijinul pentru Chișinău

Potrivit oficialilor europeni, măsura are rolul de a întări capacitatea de apărare a Republicii Moldova, în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor venite din partea Federației Ruse.

Kaja Kallas a afirmat că Republica Moldova este afectată constant de ceea ce a numit „războiul hibrid al Rusiei”.

Oficialul european a făcut referire la problemele din zona energetică și la incidentele repetate în care drone rusești au intrat în spațiul aerian moldovenesc.

Tot vineri, autoritățile de la Chișinău au închis temporar spațiul aerian din sudul țării după un nou incident provocat de drone.

Oficialul european a precizat că un sistem radar finanțat de Uniunea Europeană a fost deja livrat Republicii Moldova pentru detectarea dronelor și monitorizarea frontierelor.

UE cere retragerea trupelor din Transnistria

În timpul conferinței, Kaja Kallas a vorbit și despre negocierile privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Ea a declarat că actualele discuții mediate de Statele Unite „nu prea conduc spre un rezultat”.

În același timp, oficialul european nu a exclus posibilitatea ca Uniunea Europeană să poarte propriile negocieri cu Moscova în viitor.

Kallas a anunțat că Bruxellesul va cere retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă Transnistria în cazul unor eventuale negocieri legate de ridicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse.

Potrivit acesteia, relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova devin tot mai apropiate și în domeniul apărării.

În 2024, Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu blocul comunitar.