CUB se distanțează de declarațiile lui Adrian Dulgher: Ne exprimăm regretul

Diana Lupu, care, potrivit listei membrilor CUB depuse la Agenția de Servicii Publice (ASP) în campania electorală de la alegerile parlamentare, este vicepreședinta CUB și președinta Organizației de Femei a partidului, a distribuit o postare publicată pe Facebook de pagina „CUB Women”, în care se declară că partidul „nu se asociază cu declarațiile expuse de dl Adrian Dulgheru”.

Totuși, pe pagina oficială a partidului lipsește o declarație. Alți foști membri ai partidului, la fel, s-au distanțat de declarațiile acestuia.

„Asta pare oleacă tot organizat și miroase”, a fost declarația lui Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), referindu-se la informația publicată de ZdG despre interzicerea accesului acestuia în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, după ce a publicat un video din orașul Lvov, Ucraina, unde susținea că „uite, drone nu-s, viața e pașnică” și că „totul este bine”, insinuând că războiul din Ucraina nu este atât de grav pe cât este prezentat în spațiul public.

„Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare nu se asociază cu declarațiile expuse de dl Adrian Dulgheru în spațiul mediatic cu referire la situația din Ucraina. Declarațiile respective au fost expuse de dl Dulgheru în calitate de persoană fizică și nicidecum nu reflectă poziția oficială a partidului CUB. Exprimăm regretul pentru mesajul confuz care se asociază cu numele partidului CUB”, se arată în postarea distribuită de vicepreședinta CUB, Diana Lupu.

Rodica Rusu Grama, ex-vicepreședinta partidului CUB, care și-a dat demisia în urmă cu o lună, a declarat că mesajele lui Dulgheru au fost făcute „ca persoană fizică”.

„Personal eu, ca și mulți colegi ai mei din CUB, nu avem nici o legătură cu declarațiile recente a lui Adrian Dulgheru, care s-a expus public ca persoană fizică și nu din numele unei echipe. Am acuzat mereu războiul din Ucraina, ceea ce se vede din postările mele publice anterioare, precum și din munca de peste 2 ani în susținerea persoanelor refugiate din Ucraina”, a menționat ea.