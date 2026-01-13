România și Moldova vor construi 4 poduri noi până în 2030

Secretarul de stat în Ministerul Infrastructurii din România, Ionel Scrioșteanu, afirmă că România și Republica Moldova vor construi patru noi poduri peste râul Prut până în anul 2030.

Potrivit oficialului, au fost semnate contractele pentru prima etapă de proiectare a celor patru poduri, iar proiectul a intrat în a doua etapă, care vizează stabilirea amplasamentelor exacte și a conexiunilor cu drumurile de legătură.

„Am trecut în etapa în care stabilim poziția efectivă a viitoarelor poduri și conexiunile cu drumurile de legătură, astfel încât acestea să fie date în trafic odată cu finalizarea podurilor. Intenționăm ca până în 2030 aceste poduri să fie finalizate și să identificăm soluții astfel încât fiecare raion din Republica Moldova să aibă cel puțin un pod peste Prut cu județele sau regiunile din România”, a declarat Ionel Scrioșteanu.

România a alocat din bugetul național finanțarea studiilor de fezabilitate, iar autoritățile speră ca până la finalizarea acestora să fie identificate și sursele de finanțare pentru construcție.

„Cred că până în 2030 le vom avea construite pe toate patru, având în vedere experiența bună pe care o avem cu primul pod la nivel de autostradă de la Ungheni”, a spus oficialul.

În ceea ce privește configurația tehnică, trei dintre poduri vor avea o singură bandă de circulație pe sens, întrucât nu vor fi conectate la infrastructură de tip autostradă sau drum expres. Excepție va face podul de la Stânca–Costești, unde este prevăzută posibilitatea extinderii la două benzi pe sens, similar podului de la Ungheni.

„La Stânca–Costești vom construi un pod, dar rezerva de teren va permite construirea încă a unui pod alăturat, pentru a avea un complex de două poduri. Vizăm o legătură strategică pe viitor între Botoșani – Bălți – Ucraina. Există discuții privind o legătură importantă Bălți – Ucraina, iar acest pod ar putea asigura continuitatea spre Botoșani și Suceava, creând o axă paralelă cu Autostrada Unirii, în partea de nord a Republicii Moldova”, a explicat Scrioșteanu.

Totodată, oficialul român a anunțat că este planificată și reabilitarea podului Albița–Leușeni. Documentația pentru finanțare urmează să fie depusă la Comisia Europeană.

„Podul existent va fi demolat. În locul acestuia va fi construit un pod cu două benzi pe sens, pentru ca, pe viitor, să poată fi realizat un drum expres până la Albița, de la Țeșița. Scopul este facilitarea transportului de marfă către portul Constanța. Avem documentația pregătită și avizul de mediu, urmează identificarea sursei de finanțare și lansarea licitației pentru execuție”, a precizat Ionel Scrioșteanu.