Zelenski a primit ultimatum să îl demită pe generalul Sîrskîi. Când e așteptată decizia. Gestul făcut de șeful armatei, pe front

O altă manifestație de protest împotriva deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l îndepărta pe fostul ministru al Apărării, Mihhailo Fedorov, în contextul în care a hotârât în schimb să îl mențină în funcție pe șeful armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi, este așteptată la Kiev.

Unul dintre organizatorii protestului, veteranul Dmytro Koziatynskyi, a declarat luni pentru publicația Kyiv Independent că mișcarea de protest are acum două cereri clare: repunerea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării și demiterea lui Sîrskîi din funcția de comandant-șef al armatei.

O decizie privind demiterea generalului de la șefia armatei este așteptată în curând, posibil în câteva zile, a declarat pentru publicația de la Kiev o persoană familiarizată cu situația.

Între timp, lui Fedorov i s-a oferit o altă funcție, axată pe tehnologia militară și pe supravegherea modernizării ministerului, dar, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, acesta este dispus să se întoarcă doar în calitate de ministru al Apărării.

„Pentru Fedorov este important să continue toate proiectele pe care le-a început”, a spus una dintre aceste persoane.

Ucrainenii au început să organizeze proteste zilnice începând din 16 iulie, opunându-se demiterii lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari înalți oficiali ai țării.

Pe durata mandatului său de ministru al Apărării, Fedorov a coordonat o serie de inițiative de mare anvergură, inclusiv reforme și programe menite să consolideze capacitățile militare ale Ucrainei, conform publicației citate.

Manifestațiile au atras mii de participanți la Kiev, iar în alte orașe din Ucraina au avut loc mitinguri de amploare mai redusă.

După protestul de luni, organizatorii intenționează să suspende protestele timp de trei zile, a precizat Koziatynskyi. „De fapt, am stabilit termenul limită de vineri pentru ca cererile noastre să fie îndeplinite”, a spus el.

„Evenimentul de astăzi nu este o manifestație – este o acțiune axată pe cererile noastre. Apoi va urma o pauză de trei zile, până vineri. Iar dacă cererea noastră va fi îndeplinită până vineri, ne vom opri”, a adăugat veteranul.

Tensiunile dintre Fedorov și Sîrskîi

Reacțiile negative s-au concentrat asupra relației dintre cei doi oficiali. Pe măsură ce au ieșit la iveală detalii privind demiterea lui Fedorov, atenția s-a îndreptat către relația lui personală și profesională cu Sîrskîi, care ajunsese într-un punct mort.

Tensiunile dintre cei doi au fost anticipate încă de la numirea lui Fedorov și reflectau abordări diferite privind conducerea militară și cultura organizațională.

De când a preluat conducerea armatei, Sîrskîi a favorizat o structură de comandă extrem de centralizată, bazată aparent pe doctrina militară sovietică. El a fost criticat de soldați și analiști pentru micromanagement și pentru promovarea a ceea ce criticii lui descriu drept o cultură de comandă în stil sovietic.

Ultimele decizii ale lui Zelenski au stârnit critici din partea parlamentarilor, a veteranilor și a opiniei publice, mulți dintre aceștia susținând că demiterea lui Fedorov riscă să submineze reformele de la Ministerul Apărării, în același timp lăsând loc îngrijorărilor cu privire la conducerea militară.

Sîrskîi a mers pe front pe fondul zvonurilor privind demiterea lui

Mai devreme în cursul zilei de luni, generalul Sîrskîi a vizitat împrejurimile orașului Kostiantinivka, pe care Kremlinul îl consideră ocupat încă de la începutul lunii iulie, în acest context marcat de zvonurile privind posibila lui demitere de către președintele Zelenski.

Sîrskîi și-a anunțat vizita pe rețelele de socializare într-un mesaj în care a dat de înțeles, în consonanță cu declarațiile anterioare ale Kievului, că orașul se află în continuare în mâinile ucrainenilor, iar rușii au reușit doar să infiltreze grupuri de soldați în anumite zone ale acestuia, au notat agențiile EFE și Agerpres.

Conform estimărilor șefului armatei ucrainene, doar 145 de soldați ar fi reușit partea rusă să concentreze la Kostiantinivka, oraș cu peste 70.000 de locuitori înainte de război.

Cucerirea localității de către Rusia ar ajuta armata Moscovei să-și atingă obiectivul prioritar de a prelua controlul asupra celor două orașe principale pe care Ucraina le mai controlează în regiunea Donețk: Kramatorsk și Sloviansk.

Pe harta prezentată de canalul militar ucrainean de Telegram, DeepState, o parte din Kostiantinivka se află sub controlul Ucrainei, iar cealaltă parte este zonă gri, în care se duc lupte.

Generalul Sîrskîi a afirmat că forțele sale au reușit să elimine 21 de ocupanți ruși, rănind alți șase în ultimele 24 de ore. El a subliniat totodată importanța intensificării utilizării dronelor de toate tipurile pentru a continua operațiunile de detectare și eliminare a soldaților ruși infiltrați, cu un risc cât mai redus pentru oamenii săi.

Printre altele, Mihailo Fedorov l-a criticat pe șeful armatei ucrainene și pentru că nu s-a adaptat la schimbările pe care dronele le-au impus în noua realitate a războiului.

Sîrskîi și-a anunțat vizita pe linia frontului de la Kostiantinivka după ce regimentul ucrainean de asalt „Skelia” a publicat o înregistrare video în care se văd soldați pozând cu un steag ucrainean într-o clădire în ruine din acest oraș.

Soldații îi menționează în videoclip atât pe președintele Zelenski, cât și pe șeful armatei și îi informează că orașul este „din nou sub steagul albastru și galben” al Ucrainei.

Presa ucraineană a publicat recent informații privind abuzurile comise împotriva soldaților din cadrul regimentului Skelia, pe care criticii lui Sîrskîi le atribuie presupusei culturi autoritare pe care generalul a instaurat-o în armată.

Zelenski a reacționat la manifestațiile și semnele de sprijin din partea multor segmente ale societății și a structurilor de putere ucrainene față de fostul ministru Fedorov, întâlnindu-se cu comandanți ai armatei aflați sub comanda lui Sîrskîi.

Liderul de la Kiev a promis schimbări în structura și organizarea armatei chiar în această săptămână.