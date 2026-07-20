Hajder: Ucraina ne cere să reducem debitul Apei pe Nistru. Am cerut timp să ne pregătim și am anunțat Primăriile

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că Ucraina cere Republicii Moldova „să reducă debitul pe Nistru cu 30%”. „Am negociat să menținem nivelul actual până pe 31 iulie, ca să pot anunța comunitățile, Primăriile care se alimentează din Nistru, să poată pompa apa din punct de vedere tehnic. Apă Canal ne-a anunțat clar că nu dispune de capacități alternative pentru alimentarea cu apă în cazul unei întreruperi prelungite din râu”, a punctat Hajder.

„A venit momentul să explic niște aspecte ce țin de nivelul apei pe Nistru. Săptămâna trecută am fost notificat de Ucraina că în lacul de acumulare de la Dnestrovsc se acumulează foarte puțină apă – 30 de metri cubi pe secundă, dar pe Nistru se revarsă 100 de metri pe secundă. Ținând cont că e la un nivel minim, fără precedent, Ucraina a propus ca noi să reducem nivelul pe Nistru de la 100 la 70 metri cubi pe secundă – o diminuare a debitului cu 30%. Noi nu am acceptat, am negociat și am solicitat să menținem nivelul până pe 31 iulie, ca să pot anunța comunitățile, Primăriile care se alimentează din Nistru, să poată pompa apa din punct de vedere tehnic. Apă cu siguranță va fi, doar că la un nivel mult mai scăzut. Asta și am făcut, am spus tuturor că trebuie să fim pregătiți.

În ceea ce ține de mun. Chișinău, am spus foarte clar, trebuie să fim pregătiți ca să putem pompa apa de la adâncimi mult mai reduse și aici a început un ping-pong cu dl. primar, care a dus problema în altă dimensiune.

Nu în zadar am făcut acest lucru. Apă Canal ne-a anunțat clar că nu dispune de capacități alternative fiabile pentru alimentarea cu apă în cazul unei poluări severe sau a unei întreruperi prelungite din Nistru. Al doilea aspect pe care îl invocă Apă Canal e că, deși are 34 de fântni arteziene funcționale, acestea pot asigura doar aproximativ 1300 de metri cubi pe zi din necesitatea de 30 de mii. Sursele alterantive ar acoperi doar 4,3% din necesarul critic. Practic, astăzi Chișinăul nu e asigurat cu surse alternative, dacă excludem Nistrul.

A fost mai mult ca o semnalare pentru primăriile care se alimentează din Nistru, ca să adapteze infrastructura, astfel încât să nu oprim alimentarea cu apă a mun. Chișinău, a suburbiilor și a tuturor localităților care se alimentează, nici măcar pentru o zi. Apă este, trebuie doar să ajustăm infrastructura, ca să o putem capta tehnic”, a punctat Gheorghe Hajder.