Nănășism în armată? Usatîi: Șeful Agenției de Informații Militare e finul lui Nosatîi

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că Agenția de Informații Militare din Republica Moldova este condusă de o persoană apropiată ministrului Apărării și pune sub semnul întrebării modul în care funcționează această structură.

În cadrul unei emisiuni TV, Renato Usatîi a declarat că șeful Serviciului de Informații Militare, Radu Cîșleanu, este „finul ministrului Apărării” și că numele acestuia este puțin cunoscut în spațiul public, în comparație cu lideri ai structurilor similare din alte state.

„Chiar și înainte de războiul din Ucraina exista un nume foarte bine-cunoscut nu doar în Ucraina și Republica Moldova, dar și în multe țări din lume: Kirill Budanov, șeful Serviciului de Informații Militare. Și la noi, în Republica Moldova, a fost creată o structură de intelligence military, condusă astăzi de domnul Radu Cîșleanu. Cineva știe familia Cîșleanu? Cred că majoritatea îl aude pentru prima dată”, a declarat Renato Usatîi.

Liderul Partidului Nostru a afirmat că Radu Cîșleanu ar fi finul ministrului Apărării și a criticat activitatea conducerii structurii de intelligence military.

„Este finul ministrului Apărării și este preocupat mai mult de deplasări peste hotare împreună cu familia”, a spus Usatîi.

Declarațiile au fost făcute în contextul criticilor formulate de Renato Usatîi privind managementul instituțiilor din domeniul securității și apărării din Republica Moldova.