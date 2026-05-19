Zeci de familii acuză o firmă de construcții că le-a lăsat fără apartamente și bani

Circa 200 de familii care și-au cumpărat apartamente într-un bloc locativ de pe strada Nicolae Titulescu 4A din Chișinău susțin că au fost înșelate de compania de construcții și au rămas fără locuințe și fără bani. Oamenii susțin că au achitat integral apartamentele încă din anul 2020, însă blocul nu a fost dat în exploatare, iar compania constructoare a intrat ulterior în procedură de insolvabilitate.

Tudor Dogaru, unul dintre investitori, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la IPN că majoritatea cumpărătorilor au semnat contractele cu compania de construcții în perioada în care blocul era ridicat în proporție de aproximativ 90%.

Totodată, el menționează că dezvoltatorul le-a promis că locuințele vor fi date în exploatare în câteva luni, iar ulterior le-ar fi cerut să achite integral sumele pentru apartamente, sub amenințarea rezilierii contractelor și pierderii avansurilor deja achitate.

Alți păgubiți susțin că după intrarea companiei în insolvabilitate au început să descopere mai multe nereguli legate de administrarea proiectului. Ei afirmă că procedura de insolvabilitate ar fi fost una intenționată și contestă legalitatea unor decizii luate în cadrul procesului.

„Compania Compromis, a cărei administrator este Bostan Nicolae, înaintează cerere introductivă de insolvabilitate pe compania Elinartproiect, la care am dat banii pentru apartamente. Tot el, care la acel moment era și vicepreședinte al Uniunii administratorilor autorizați o înaintează pe nimeni alta, decât pe soția sa Bostan Tatiana ca administrator de insolvabilitate la compania Elinartproiect”, explică Tudor Dogaru.

Potrivit păgubiților, imobilul nu este conectat la utilități, nici la energie electrică, apă sau gaze naturale, ceea ce împiedică recepția și darea oficială în exploatare a blocului. Investitorii spun că de mai mulți ani încearcă să obțină intervenția instituțiilor statului și susțin că au depus plângeri la poliție, procuratură, Centrul Național Anticorupție și la alte instituții de stat.

Tudor Dogaru a mai precizat că un dosar penal pentru escrocherie a fost deschis în anul 2024, dar susține că examinarea e tergiversată. El a mai afirmat că protestele organizate de locatari în fața instituțiilor statului au fost motivate de lipsa unor soluții clare privind finalizarea construcției și recuperarea investițiilor. „Ne-am adresat de nenumărate ori la organele competente pentru a ne ajuta, și care este rezultatul? Nimic, nimic nu se întreprinde. Totul se amână, se tergiversează intenționat”, a adăugat acesta.

În această situație, oamenii cer finalizarea anchetei, tragerea la răspundere a persoanelor pe care le consideră vinovate și identificarea unei soluții care să le permită să intre în posesia apartamentelor pe care spun că le-au achitat integral.

Contactați de IPN pentru o reacție, reprezentanții administrației companiei de construcții nu au răspuns la telefon.