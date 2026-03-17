„Fără 30 de mil. de lei nu veți muri. Pe ai noștri ni i-ați luat pe 2 ani”. Costiuc cere PAS să renunțe la alocațiile de la stat. Belous: Dacă am luat, luăm la toți

Replici în direct între liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și deputata PAS, Victoria Belous, în contextul reducerilor de cheltuieli anunțate anterior de premierul Alexandru Munteanu. „Renunțați la 30 de milioane, pentru că e austeritate, e criză”, a declarat Costiuc. Răspunsul deputatei nu a întârziat să apară: „Dumneavoastră bani în partid lăsați?”, a spus aceasta la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.

În cadrul discuției, Vasile Costiuc a venit cu o propunere directă adresată PAS, invocând situația economică și necesitatea reducerii cheltuielilor publice.

Vasile Costiuc: Am o propunere, în contextul reducerii cheltuielilor. Am o propunere directă pentru partidul PAS. Anul ăsta veți primi 30, 31, 32 de milioane – bani din bugetul național, pentru că așa au fost rezultatele alegerilor. Astăzi, puteți veni cu o propunere, dumneavoastră personal, către colegii din Parlament, să renunțați la 30 de milioane, pentru că e austeritate, e criză? Fără 30 de milioane nu veți muri.

Victoria Belous: Dar dumneavoastră bani în partid lăsați?

Vasile Costiuc: Ni i-ați luat pe doi ani de zile.

Victoria Belous: Vi i-am luat, de asta… dacă am luat, luăm la toți.

Potrivit CEC, PAS va ridica, în acest an, alocații de stat de aproximativ 29,3 milioane de lei.

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat anterior că a solicitat autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor și să revizuiască planurile de achiziții pentru anul 2026.