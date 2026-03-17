O reclamă de pe troleibuz a stârnit scandal în mediul online: RTEC cere scuze

O reclamă afișată pe un troleibuz din Chișinău, care promova un magazin de produse pentru slăbit, a stârnit controverse în mediul online.

Mesajul „Nu ai încăput în troleibuz? Vino la…” a fost criticat de unii internauți drept jignitor și discriminator. În urma reacțiilor, designul publicitar a fost modificat, a declarat pentru TV8 Felicia Rusu, purtătoarea de cuvânt a Regia Transport Electric (RTEC).

Opiniile utilizatorilor au fost împărțite. Unele persoane au considerat mesajul ofensator: „Oribil. N-aș recurge niciodată la un brand care se promovează prin umilirea oamenilor.” „Folosește rușinarea oamenilor pentru a vinde produse. Respectul ar trebui să fie mai important decât marketingul.” „Mesajul e greșit, publicitatea se poate face respectând toate persoanele.”

Alți internauți au perceput reclama mai relaxat sau ca pe o strategie de marketing: „Nu văd nimic rău. E clar că mesajul nu se referă la persoane concrete.”

„Mesajul are rolul de a stârni reacții și opinii, nu este personal.”

RTEC a precizat că materialul a fost plasat de o companie autorizată și, după autosesizarea instituției, mesajul a fost eliminat. „Întreprinderea nu tolerează mesaje discriminatorii sau care pot afecta demnitatea persoanelor. Cerem scuze pentru disconfortul creat”, a subliniat Felicia Rusu.