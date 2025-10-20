Alertă la PTF Otaci: O mașină din Ucraina a intrat forțat în R. Moldova

Organele de drept au fost puse în stare de alertă noaptea trecută, după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forțat trecerea frontierei în Republica Moldova prin vama Otaci. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:10.

Potrivit surselor Pulsmedia.md, este vorba despre un automobil de marca Lexus, care ar fi trecut cu viteză prin bariera punctului de control și s-a izbit într-un autocar, de asemenea înmatriculat în Ucraina. Ulterior, șoferul a accelerat și a pătruns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, continuându-și drumul fără a fi oprit.

Imediat după incident, Serviciul de Frontieră Otaci a activat codul de alertă „FULGER”, iar autoritățile au început căutările mașinii. La aproximativ o oră de la incident, automobilul a fost găsit abandonat în apropierea liceului din orașul Otaci. Vehiculul prezenta avarii pe partea dreaptă.

În prezent, organele de anchetă desfășoară măsuri speciale de investigație pentru a identifica șoferul și circumstanțele exacte ale cazului. Potrivit surselor din cadrul Poliției de Frontieră, se examinează toate ipotezele — inclusiv posibilitatea unei tentative de trecere ilegală a frontierei sau a transportului de bunuri interzise.