Alessio Cioni este noul Director General și Chief Executive Officer al Intesa Sanpaolo Bank România

Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa, anunță numirea lui Alessio Cioni în funcția de Director General și Chief Executive Officer, al cărui mandat oficial a început pe 08.10.2024, după aprobarea Băncii Naționale a României și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului București. Alessio Cioni este, de asemenea, membru executiv în Consiliul de Administrație al băncii. El îl succede pe Paolo Vivona, care a preluat un nou rol executiv în cadrul Grupului.

Alessio Cioni aduce peste două decenii de experiență internațională în sectorul bancar și o înțelegere profundă a industriei financiare, deținând anterior funcții de conducere în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, Serbia, Croația și Egipt, în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. Cariera lui Alessio Cioni a început în anul 2000 la sucursala Intesa Sanpaolo din New York. În ultimii 20 de ani, el a contribuit la diverse inițiative și proiecte strategice ale Grupului în diferite țări și regiuni. Parcursul său în leadership reflectă un interes deosebit pentru transformarea organizațională eficiență și creștere în medii bancare diverse. Alessio Cioni deține o diplomă în economie de la Universitatea din Florența și un MBA de la New York University Stern School of Business. Referitor la noul său rol, Alessio Cioni a declarat: „Sunt onorat să preiau rolul de CEO al Intesa Sanpaolo Bank România. Este un moment interesant pentru industria bancară din România și aștept cu nerăbdare să lucrez cu echipa pentru a sprijini creșterea și inovarea, continuând în același timp să susținem economia locală și obiectivele financiare ale clienților noștri.” Alessio Cioni a fost membru executiv în Consiliul de Administrație și Director General Adjunct la Alexbank Egipt între 2022 și 2024. Anterior, el a petrecut cinci ani în funcția de Vicepreședinte al Management Board la Privredna Banka Zagreb, Croația (2017-2022). În aceeași perioadă, a fost președinte al Consiliului de Supraveghere la Intesa Sanpaolo Bank Bosnia și Herțegovina (2018-2022) și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la Intesa Sanpaolo Bank Slovenia (2018-2024). Între 2014 și 2017 a fost Vicepreședinte al Consiliului Executiv la Banca Intesa Beograd din Serbia. Anterior, a deținut funcțiile de Șef al Proiectelor de Finanțare și apoi Șef al Diviziei de Management al Schimbării și Eficienței la CIB Bank – Ungaria (2009-2014). Intesa Sanpaolo Bank România are, de asemenea, un nou Prim Director General Adjunct, Jola Dima, care este și membru executiv al Consiliului de Administrație al băncii, alături de doi noi membri, Adriana Duțescu și Lorenzo Fossi, fiecare aducând o vastă experiență și expertiză în domeniile lor de activitate. Toți trei au primit aprobarea Băncii Naționale a României pentru a face parte din Consiliul de Administrație.

Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație reflectă angajamentul Grupului Intesa Sanpaolo de a crea un mediu de lucru inclusiv, care valorizează diversitatea de gândire, experiență și perspective.

