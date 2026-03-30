Alexandr Berlinschi: Presupuse lucrări ilegale la o carieră din Pârâta

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, anunță că va sesiza Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Interne în legătură cu presupuse lucrări ilegale desfășurate la o carieră din localitatea Pârâta, raionul Dubăsari.

La solicitarea locuitorilor, deputatul s-a deplasat la fața locului, stabilind că „lucrările ar fi început pe data de 16 martie, fără acordul administrației publice locale și fără respectarea procedurilor legale privind schimbarea destinației terenurilor”.

„Destinația terenurilor nu a fost modificată, deoarece Consiliul Local a respins unanim această inițiativă încă din luna decembrie. Conform prevederilor legale și contractului de mediu, era necesară mai întâi schimbarea destinației, înregistrarea la Cadastru și abia ulterior inițierea lucrărilor”, a declarat la fața locului primarul satului Pârâta, Iurie Soltan.

De asemenea, Berlinschii a invitat Poliția și a cerut luarea măsurilor legale.„Polițistul venit la fața locului a declarat că nu are competențele necesare să intervină, pentru că sunt examinate încă două plângeri pe acest caz și, deocamdată, nu sunt constatările necesare”, se arată în mesajul Partidului Nostru.

În acest context, deputatul a anunțat că va înainta demersuri oficiale către autoritățile competente pentru a verifica legalitatea lucrărilor și pentru a dispune, dacă se confirmă încălcările, stoparea acestora.

„Voi expedia demersurile necesare către Ministerul Mediului și către Poliție pentru a stopa aceste lucrări, dacă sunt ilegale și pentru a fi întreprinse acțiuni conform legislației”, a conchis Alexandr Berlinschii.