Premierul pleacă marți la București: Ce va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Premierul Alexandru Munteanu pleacă marți, 31 martie, la București, România, unde va participa la Conferința „Romania Government Roundtable” – eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite.

Pe agenda discuțiilor se află subiecte precum prioritățile legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

Prim-ministrul va avea întrevederi și cu președintele României, Nicușor Dan, și cu omologul său, Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune, în special în domenii precum energia, infrastructura și integrarea europeană, cu impact direct asupra cetățenilor din ambele state.

Ulterior, Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, pentru a promova oportunitățile investiționale în Republica Moldova.