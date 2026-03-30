PTF Criva-Mamalîga și Ocnița-Sokireanî, închise temporar la solicitarea părții ucrainene. Care este motivul?

La această oră, Punctele de Trecere a Frontierei Criva-Mamalîga și Ocnița-Sokireanî și-au sistat temporar activitatea, la solicitarea părții ucrainene, din motive tehnice.

„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Briceni sau PTF Larga. Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!”, transmite Poliția de Frontieră.

Autoritățile precizează că la orice schimbare de situație vom reveni cu informații suplimentare.