Alexandr Berlinschii, despre scandalul de la Moldatsa: Este un caz penal

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, cere o investigație penală riguroasă în cazul neregulilor financiare depistate la întreprinderea de stat Moldatsa. Parlamentarul a subliniat că, deși statul are nevoie de salarii competitive pentru a atrage profesioniști, „remunerarea unor persoane care nu se prezintă la serviciu este o sfidare gravă la adresa cetățenilor de rând”.

„Cum este posibil ca în Republica Moldova, un stat în care majoritatea populației trăiește la limita sărăciei, noi să ne permitem să achităm persoane care nici măcar nu vin la serviciu? Pentru ce o plătești? Pentru ochi frumoși, pentru grade de rudenie sau pentru faptul că au copilărit în aceeași curte? Un comunicator primește lunar un salariu pe care mai mult de jumătate din populație nu reușește să-l câștige într-un an întreg. Din acești bani s-ar putea achita pensiile a zeci de bătrâni”, a declarat deputatul la Radio Moldova.

Berlinschii a cerut ca investigația să nu se oprească doar la demisii și a insistat ca vinovații să fie trași la răspundere juridică directă.

Potrivit lui, pedepsiți trebuie să fie „toți cei care au dat recomandări, au promovat aceste persoane sau au semnat actele oficiale, indiferent dacă au acționat la indicații sau sub formă de „recomandări” moderne”.

„Cei care au admis abateri de la lege urmează să răspundă. Indiferent de gradul de rudenie, indiferent de funcția pe care au avut-o anterior și indiferent de ce statut au la ziua de astăzi”, a afirmat Alexandr Berlinschii.

Totodată, deputatul a declarat că este necesară o anchetă amplă cu privire la modul în care șeful de la Moldatsa a acces în funcție. El a ridicat semne de întrebare legate de momentul ales pentru dezvăluirile date, întrebându-se de ce neregulile ies la iveală abia acum, în condițiile în care este vorba despre o perioadă de mai bine de un an de când acesta se află la conducerea instituției.