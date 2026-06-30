Delegația UE confirmă angajarea Anastasiei Taburceanu într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană

UE confirmă că Anastasia Taburceanu a activat, în perioada octombrie 2024 – iunie 2026, în cadrul Echipei de Sprijin pentru Reforme (Reform Support Team), un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Totodată, Delegația UE anunță că BERD analizează modul de implementare a contractului, iar în funcție de rezultatele evaluării vor fi decise eventuale măsuri suplimentare.

Reacția vine după ce liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a susținut că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu și fostă consilieră a premierului Dorin Recean, ar fi beneficiat de un salariu lunar de aproximativ 4.000 de euro în calitate de specialist în comunicare în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit politicianului, colaborarea ar fi încetat după scandalul legat de Moldatsa.

Delegația UE precizează că nu comentează cazuri individuale aflate în atenția opiniei publice sau în dezbaterea politică internă, însă confirmă că Anastasia Taburceanu a fost angajată în cadrul proiectului Reform Support Team între octombrie 2024 și iunie 2026.

„În această calitate, ea a oferit sprijin în comunicare Cancelariei de Stat și Cabinetului Prim-ministrului. Anastasia Taburceanu a demisionat în iunie 2026. BERD evaluează implementarea acestui contract. Comisia așteaptă rezultatele acestei evaluări pentru a decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare”, se arată în răspunsul instituției.

Reprezentanții Delegației UE mai menționează că au luat act de informațiile apărute în spațiul public și de explicațiile oferite de persoanele vizate, subliniind că administrația publică și instituțiile statului trebuie să respecte principiile transparenței, responsabilității și bunei guvernanțe.

„Proiectele finanțate din bugetul UE trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar al UE”, au precizat oficialii europeni.

Referitor la modul de selectare a experților pentru Echipa de Sprijin pentru Reforme, Delegația UE explică faptul că instituțiile beneficiare stabilesc necesarul de personal, posturile sunt publicate pe platformele BERD și ale Uniunii Europene, iar candidații sunt selectați prin concurs.

„Candidaturile sunt evaluate prin competiție, iar candidatul selectat este recrutat de către contractant. Delegația UE este observator în acest proces”, se mai arată în răspuns.

Anterior, Guvernul a declarat că Anastasia Taburceanu nu a făcut parte din efectivul Cancelariei de Stat după 12 ianuarie 2023 și nu a ocupat o funcție publică în cadrul instituției. Potrivit Executivului, activitatea acesteia s-a desfășurat în baza unor contracte încheiate cu donatori externi, fără statut de funcționar public.

În ceea ce privește informațiile despre remunerația acesteia, reprezentanții Guvernului au precizat că nu pot oferi detalii, deoarece contractul a fost negociat și încheiat între donatori și persoana contractată, iar Executivul nu este parte la acest acord și nu are acces la clauzele financiare.