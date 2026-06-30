Ion Ceban cere referendum local în Chișinău pe tema școlilor și extinderii municipiului

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, propune organizarea unui referendum local, în cadrul căruia locuitorii Capitalei să se expună asupra a două subiecte pe care le consideră „cruciale” pentru viitorul municipiului.

Potrivit lui Ion Ceban, primul subiect vizează eventuala preluare a școlilor din municipiu în gestiunea Guvernului, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării. Cel de-al doilea subiect ține de extinderea teritorială a municipiului Chișinău, prin includerea unor noi localități, pe lângă actualele suburbii.

Primarul susține că eventualele modificări privind administrarea instituțiilor de învățământ ar putea duce la schimbarea directorilor și la blocarea proiectelor implementate în ultimii ani în școlile din Capitală.

Totodată, acesta acuză Partidul Acțiune și Solidaritate, că ar intenționa să reducă veniturile municipiului prin diminuarea cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care revine bugetului local.

Potrivit lui Ion Ceban, o eventuală reducere de la 50% la 45% ar însemna o pierdere de peste 1,2 miliarde de lei anual pentru bugetul municipal.

Edilul a criticat și politica fiscală promovată de autoritățile centrale, susținând că măsurile propuse ar avea drept scop acoperirea deficitului bugetar și a datoriei publice.