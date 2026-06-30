Dosarul mitei de 136.000 de dolari: O cauză a ajuns în instanță, alta stagnează

La un an de la reținerea funcționarilor vamali într-un dosar inițiat pentru luare de mită în sumă de 136.000 dolari, una dintre cauze se află deja pe rolul instanței, iar cealaltă este încă în faza de urmărire penală. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost plătiți în schimbul facilitării și urgentării procedurilor de vămuire a unor mărfuri importate din Ucraina și destinate regiunii transnistrene.

Unul dintre inculpați este Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, suspendat din funcție. Acesta a fost reținut la sfârșitul lunii mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție, într-o cauză penală instrumentată împreună cu procurorii din Bălți. Dosarul său a fost trimis în instanță în februarie 2026.

Atât Gorea, cât și avocatul său susțin că fostul șef vamal este nevinovat.

„Eu nu am cerut niciun fel de 50 de dolari și așa mai departe. Eu nu am solicitat, da? Interesați-vă dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți jurnaliști, aveți acces la informație, aveți pârghii”, a declarat Gorea.

„Nevinovat.(…) Haideți să așteptați, vă rog frumos, finisarea examinării cauzei și o să vedeți. Bine?”, a declarat Miroslav Căuș, avocatul lui Iurie Gorea.

Procurorii afirmă însă că, în perioada în care conducea Biroul Vamal Centru, Gorea ar fi pretins și primit bani pentru a facilita vămuirea mărfurilor. Potrivit acuzării, suma solicitată era de 50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă, iar valoarea totală a mitei ar ajunge la aproximativ 136.000 de dolari, bani primiți în mai multe tranșe pe parcursul a cinci-șase luni.

„Domnul Gorea Iurie, potrivit acuzației, actului de învinuire, activând în calitate de șef al Biroului Vamal Centru, sub pretextul facilitării și urgentării procesului de vămuire a mărfurilor care erau importate de către diferiți agenții economici a pretins, primit și acceptat bunuri ce nu îi se cunvin sub formă de bani, 50 de dolari pe metru cub de marfă importată din Ucraina și care urma să fie comercializată în regiunea transnistreană. Suma de bani care a fost primită, în diferite tranșe, în valoare de aproximativ 136 000 de euro, urmează a fi confirmată pe parcursul cercetării judecătorești.”

Procesul nu a intrat încă în examinarea fondului. De la trimiterea dosarului în instanță au fost schimbați doi judecători, iar ședințele au fost amânate de mai multe ori din cauza cererilor depuse de apărare, inclusiv privind nulitatea unor acte procesuale și solicitarea unui termen suplimentar pentru studierea dosarului.

Iurie Gorea are 45 de ani și activează în sistemul vamal încă din 2003. După o perioadă petrecută în mediul privat, a revenit în instituție și, în septembrie 2024, a fost numit șef al Biroului Vamal Centru. În spațiul public s-a discutat și despre relația sa de cumetrie cu fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, care a confirmat că l-a recomandat pentru această funcție, precizând însă că îl cunoștea din mediul privat.

Potrivit ultimei declarații de avere, familia Gorea deține bunuri și investiții estimate la peste opt milioane de lei, inclusiv un apartament în centrul Chișinăului, două automobile electrice Tesla, participații în mai multe companii și investiții în active financiare.

Cel de-al doilea funcționar vizat este Cristian Olărescu, șeful suspendat al Postului Vamal Căușeni. Și el respinge acuzațiile și afirmă că își va susține nevinovăția în cadrul anchetei.

„Nu vreau să dau acum… Nevinovat, sigur. (…) Este ancheta și ancheta o să se expună.”

Olărescu și-a început activitatea în sectorul public în 2017, iar ulterior a ocupat mai multe funcții în cadrul Serviciului Vamal, până la conducerea Postului Vamal Căușeni. Acesta este fiul unui fost judecător, iar soția sa activează în cadrul Autorității Naționale de Integritate. Deocamdată, cauza penală în privința sa nu a fost trimisă în instanță.

Singura persoană condamnată până în prezent în acest dosar este brokerul vamal Anastasia Arșinova, originară din regiunea transnistreană. Femeia și-a recunoscut vina și a fost sancționată cu o amendă de 200.000 de lei, fiind totodată privată de dreptul de a activa ca broker vamal timp de trei ani.

Din hotărârea instanței reiese că schema ar fi început în toamna anului 2024, când un antreprenor din regiunea transnistreană, care importa mărfuri de consum din Ucraina, s-a confruntat cu întârzieri repetate la vămuire. Ulterior, acesta ar fi discutat cu cei doi șefi vamali, iar în următoarele luni ar fi transmis, prin intermediari, sumele solicitate.

Pentru documentarea presupusei scheme de corupție, oamenii legii au folosit inclusiv un agent sub acoperire, care a contribuit la acumularea probelor.

După reținerea funcționarilor, conducerea de atunci a Serviciului Vamal a calificat cazul drept unul extrem de grav. Actualul director al instituției, Radu Vrabie, recunoaște că sistemul vamal este expus riscurilor de corupție, însă subliniază că toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

„Serviciul Vamal este o instituție expusă riscurilor la corupție. Am avut cazuri, nu putem spune că nu au fost, pentru că ele într-adevăr s-au întâmplat. Atâta timp cât nu există o decizie a instanței, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției. Este un caz care s-a întâmplat până la venirea mea, deci eu cunosc ca și conducător al entității despre acest lucru. Să lăsăm justiția să-și facă munca și noi, respectiv, ne vom conforma decizii instanței. Nu suntem aici să facem vânătoare de vrăjitoare. Este important ca dreptul fiecărui cetățean să fie respectat, iar atunci când acesta încalcă o prevedere legală, să fie sancționat, dar în limitele legii”, a subliniat Radu Vrabie.

Ancheta continuă, iar în cazul lui Cristian Olărescu procurorii desfășoară în continuare acțiuni de urmărire penală.

Precizare: Persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.