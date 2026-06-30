Teodor Cârnaț cere demisia Maiei Sandu: Ați eșuat complet în administrarea țării

Juristul Teodor Cârnaț a cerut demisia președintelui R. Moldova, Maia Sandu, acuzând-o de intoleranță față de critică și de promovarea persoanelor apropiate puterii în funcții publice bine remunerate.

Într-o declarație publică, Cârnaț a afirmat că, în ultima perioadă, șefa statului „s-a transformat în Brejnev”, susținând că aceasta „aleargă după medalii”, atât în țară, cât și peste hotare.

Totodată, avocatul a comparat-o pe Maia Sandu și cu Vladimir Putin, afirmând că președintele nu tolerează criticile și că posturile de televiziune loiale guvernării ar promova o imagine exclusiv pozitivă a acesteia.

Potrivit lui Cârnaț, reprezentanții opoziției, influencerii și instituțiile media critice la adresa guvernării ar fi etichetați drept „oamenii lui Putin” sau adversari ai parcursului european.

„Maia Sandu, în ultima perioadă ai eșuat complet în administrarea țării, deoarece oamenii din jurul tău au fost plasați în funcții călduțe, cu salarii deosebit de mari. Mă refer la verișoare, verișori, miniștri, deputați și judecători care beneficiază de salarii foarte mari”, a declarat avocatul.

Potrivit acestuia, aceeași situație s-ar regăsi și în cazul conducerii unor întreprinderi și instituții de stat, inclusiv Moldatsa și Banca Națională a Moldovei.

Cârnaț a comentat și recentul interviu acordat de Maia Sandu jurnalistei Lorena Bogza, susținând că președintele „nu cunoaște realitățile din țară”.

În declarațiile sale, avocatul a invocat și cazul judecătoarei Domnica Manole, despre care afirmă că ar fi fost promovată în funcții pe criterii de loialitate politică, și nu pe bază de meritocrație.

Până la această oră, administrația prezidențială nu a comentat declarațiile făcute de Teodor Cârnaț.