Alexandr Berlinschii: Guvernarea și cetățenii trăiesc în două realități diferite

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, susține că între discursul autorităților și problemele reale ale cetățenilor există o diferență tot mai mare, iar această ruptură riscă să adâncească neîncrederea în instituțiile statului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate la postul public de televiziune, unde deputatul a criticat modul în care guvernarea prezintă situația din țară. Potrivit lui Berlinschii, în timp ce autoritățile vorbesc despre reforme și succese, realitatea din teritoriu este marcată de probleme grave în mai multe domenii.

„Uneori ai impresia că partidul de guvernare trăiește într-o altă țară decât cetățenii Republicii Moldova. Percepția prezentată de guvernare și realitatea pe care o trăiesc oamenii sunt două lucruri diferite”, a declarat deputatul.

Acesta a afirmat că discută săptămânal cu locuitori din diferite localități și că printre principalele nemulțumiri semnalate se numără problemele din sistemul medical, dificultățile din agricultură, situația din armată și presiunile exercitate asupra aleșilor locali.

Berlinschii susține că agricultorii sunt aduși la limita falimentului, iar instituțiile medicale din raioane se confruntă cu dificultăți majore, în timp ce autoritățile ar ignora aceste probleme.

Deputatul a criticat și reforma administrativ-teritorială, afirmând că procesul de amalgamare ar fi promovat fără suficiente consultări cu comunitățile locale și fără a ține cont de voința cetățenilor.

„Nu vorbim despre percepții create artificial sau despre știri false. Vorbim despre viața de zi cu zi a oamenilor, indiferent că este vorba despre localități din nordul sau din sudul țării”, a subliniat Alexandr Berlinschii.