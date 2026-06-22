Contrabandă la PTF Leușeni: Circa 170.000 de euro, ascunși într-o ladă frigorifică

Serviciul Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a deconspirat o tentativă de contrabandă cu 168.800 de euro, descoperită într-un microbuz care transporta colete din Irlanda.

Potrivit autorităților, în timpul controlului vamal efectuat la postul vamal Leușeni, funcționarii au depistat banii ascunși într-o ladă frigorifică, mai exact în pereții modificați ai acesteia.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unuia dintre cei doi șoferi reținuți, ofițerii vamali au ridicat încă o ladă frigorifică modificată constructiv, despre care se presupune că ar fi fost pregătită pentru comiterea altor acte de contrabandă.

Cei doi suspecți, cu vârste de 30 și 48 de ani, au fost reținuți și puși sub învinuire pentru tentativă de contrabandă.

La solicitarea procurorilor, instanța a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, pentru a permite continuarea investigațiilor.

Suma de 168.800 de euro a fost ridicată și recunoscută drept corp delict în dosarul penal.

Autoritățile precizează că cercetările continuă.