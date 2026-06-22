Companiile miniere vor fi obligate să prezinte planuri de gestionare a deșeurilor

Companiile care extrag resurse minerale în Republica Moldova vor fi obligate să prezinte un plan detaliat de gestionare a deșeurilor înainte de obținerea autorizațiilor de exploatare. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin al ministrului mediului, Gheorghe Hajder, și are drept scop reducerea riscurilor de poluare a solului și apelor, precum și prevenirea accidentelor la instalațiile de depozitare a deșeurilor miniere.

Potrivit documentului, operatorii vor trebui să caracterizeze deșeurile generate, inclusiv din perspectiva compoziției și a comportamentului acestora, pentru a demonstra că pot fi gestionate în condiții de siguranță. Planurile vor fi elaborate pe baza principiului utilizării durabile a resurselor minerale, iar companiile vor fi obligate să aplice cele mai eficiente soluții disponibile pentru prevenirea poluării și gestionarea deșeurilor.

Proiectul introduce și criterii mai clare pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive, inclusiv a celor cu grad sporit de risc. Autoritățile vor putea reevalua aceste clasificări pe parcursul exploatării, ținând cont de eventualele riscuri pentru sănătatea populației și mediul înconjurător în cazul unor incidente sau defecțiuni.

De asemenea, sunt prevăzuți factori de evaluare a poluării pe termen lung, precum drenajul acid, levigabilitatea deșeurilor și prezența substanțelor periculoase. Vor fi impuse și cerințe privind stabilitatea instalațiilor, pentru a preveni alunecările de teren, cedarea digurilor sau scurgerile necontrolate.

Potrivit notei informative a proiectului, noile reguli vor contribui la prevenirea contaminării solului și a apelor de suprafață și subterane, precum și la reducerea riscurilor asociate activităților extractive. Monitorizarea instalațiilor va continua și după încetarea activității, pentru a limita eventualele efecte asupra mediului.