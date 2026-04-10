Alexandr Berlinschii, invitație către guvernare să meargă în teritoriu și să vadă cum se face amalgamarea „voluntară”: Veniți și vedeți sub ce presiune se face!

Guvernarea promovează reforma teritorial-administrativă cu „șmecherii”, susține deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, afirmând că așa-numita amalgamare „voluntară” ar avea loc, de fapt, sub presiuni exercitate asupra autorităților locale.

Deputatul a declarat, la postul de televiziune Jurnal TV, că PAS nu ar avea curajul să spună clar ce intenționează să facă.

„De ce nu au ieșit și nu au spus clar câte primării vor rămâne? Așa ar fi fost corect să spună. Și încă o dată spun: este o șmecherie implementată la nivel de țară. Sub presiune are loc acea amalgamare, chipurile voluntară. Ideea este că vor să spună că „noi reducem numărul de raioane, iar ceea ce ține de primării — ele singure au făcut amalgamarea”, a declarat Berlinschii.

El i-a invitat pe deputații PAS să meargă în teritoriu pentru a vedea „sub ce presiune sunt nevoiți primarii să ia decizii și cum se fac aceste amalgamări”.

De asemenea, Alexandr Berlinschii a amintit că PAS ar fi intenționat anterior să realizeze această reformă, însă nu ar fi avut curajul politic, întrucât ar fi putut avea costuri electorale.

„Au fost tentative de reformă administrativ-teritorială în anul 2022. Atunci Partidul Acțiune și Solidaritate avea 63 de mandate. Au renunțat, pentru că în următorii ani erau trei ani electorali și nu și-au asumat această reformă care îi costă politic. Guvernarea invoca atunci criza din cauza începerii războiului din Ucraina. Dar acum nu mai avem o criză și putem face reforme?! Atunci aveam o creștere economică mai mare”, a mai adăugat deputatul.