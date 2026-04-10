Evaziune fiscală de milioane de lei în agricultură: Percheziții în mai multe raioane

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii de peste șapte milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrvit autorităților, începând cu anul 2023, mai multe persoane, membri ai unei familii, ar fi înființat și administrat patru companii din domeniul agricol. După acumularea datoriilor, firmele inițiau procedura de insolvabilitate, fiind ulterior lichidate.

Anchetatorii susțin că agenții economici ar fi încasat bani atât în lei, cât și în valută străină pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, fără a reflecta veniturile în evidența contabilă și fără a achita impozitele aferente.

La data de 7 aprilie, au fost efectuate 12 percheziții în mai multe localități, inclusiv în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni.

Descinderile au vizat companii care activează în domeniul agricol, inclusiv în colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi, precum și în uscarea și prelucrarea fructelor.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace bănești în monedă națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.

Investigațiile sunt în desfășurare, autoritățile urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale.