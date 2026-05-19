Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Problemele din Ungheni, discutate cu cetățenii – apă, reforme administrative și serviciul militar

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a avut mai multe discuții cu cetățenii din raionul Ungheni în cadrul audiențelor organizate recent, unde au fost abordate principalele probleme cu care se confruntă comunitățile locale. Printre subiectele ridicate de oameni se numără starea precară a sistemelor de apă și canalizare, lipsa investițiilor și dificultățile administrațiilor publice locale în asigurarea serviciilor de bază.

„De asemenea, oamenii și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa de transparență și predictibilitate în procesul de reformă administrativ-teritorială și amalgamare. Cetățenii trebuie să fie consultați, iar deciziile care vizează viitorul comunităților nu pot fi luate netransparent și fără explicații clare”, a anunțat Alexandr Berlinschii.

Un alt subiect discutat a vizat situația familiilor ale căror copii urmează să fie încorporați în serviciul militar.

„Am discutat și cu două mame ai căror copii urmează să fie încorporați în armată. În contextul ultimelor tragedii care au avut loc, frica lor pentru viața și siguranța copiilor este una absolut firească. Reamintesc despre inițiativa fracțiunii „Partidul Nostru” privind lansarea consultărilor publice asupra inițiativei legislative de anulare a serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată formată exclusiv din militari prin contract — o armată de profesioniști, bine pregătită și capabilă să ofere siguranță atât cetățenilor, cât și celor care aleg să servească țara”.

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a mai declarat că va continua să discute cu cetățenii și să le reprezinte problemele în cadrul instituțiilor statului.