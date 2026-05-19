Permisul de conducere poate fi solicitat online: Șoferii nu mai sunt obligați să meargă la ghișeu

Șoferii din Republica Moldova care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot solicita sau preschimba permisul de conducere direct online, fără a se deplasa la subdiviziunile Agenției Servicii Publice. Noul serviciu digital este disponibil pe platforma guvernamentală EVO și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni.

Pentru a beneficia de serviciu, utilizatorii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md, unde pot selecta opțiunea „Permis de conducere” sau „Permis de conducere internațional”. Cererea se completează electronic, iar taxa poate fi achitată online.

Procesul este automatizat, iar sistemul verifică în mod electronic mai multe documente și informații necesare pentru eliberarea actului. Printre acestea se numără actul de identitate, certificatul medical, permisul de conducere anterior și fotografia existentă în baza de date a Agenției Servicii Publice.

După depunerea solicitării, utilizatorii primesc în cabinetul personal un permis provizoriu electronic, care poate fi utilizat până la eliberarea documentului final.

Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și are drept obiectiv reducerea birocrației și economisirea timpului cetățenilor.