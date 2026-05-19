Peste un kilogram de mefedronă, scos din circuit: Trei tineri, reținuți în flagrant

Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au scos din circuit peste un kilogram de mefedronă, în urma reținerii în flagrant a trei tineri cu vârste de 18 și 20 de ani, originari din raionul Strășeni. Aceștia sunt suspectați de implicare în comercializarea drogurilor.

Potrivit anchetatorilor, suspecții activau în calitate de curieri pentru un magazin online de pe Telegram, având rolul de a distribui substanțele narcotice prin intermediul ascunzișurilor amplasate în diferite locații.

În urma investigațiilor și a perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat peste 255 de pachețele cu droguri, inclusiv unele deja plasate în ascunzișuri pentru a fi preluate de consumatori.

De asemenea, au fost confiscate un dispozitiv laser utilizat pentru marcarea locațiilor, un cântar electronic de înaltă precizie, bandă adezivă pentru ambalare, dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și substanțe narcotice de tip hașiș.

Cei trei suspecți au fost arestați pentru 30 de zile. Conform legislației, persoanele găsite vinovate de asemenea infracțiuni riscă pedepse cu închisoarea de până la 15 ani.