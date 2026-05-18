Alexandr Berlinschii: : Vizitele externe nu sunt suficiente fără rezultate concrete pentru cetățeni

Deputatul Alexandr Berlinschii consideră că vizitele oficiale ale demnitarilor străini în R. Moldova și deplasările externe ale autorităților moldovenești trebuie să se reflecte în rezultate concrete pentru cetățeni, nu doar în imagine și declarații politice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni TV, în timpul unei discuții polemice cu deputatul PAS Adrian Băluțel.

„Este foarte bine atunci când în R. Moldova vin reprezentanți ai diferitelor state. Acest lucru înseamnă deschidere spre exterior. Însă haideți să vedem cu ce rămânem noi ca stat, R. Moldova, în urma acestor vizite istorice”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Deputatul Partidului Nostru a criticat și evaluările externe privind reformele și combaterea corupției din R. Moldova, afirmând că unele dintre acestea sunt comparabile cu perioada în care țara era considerată „stat capturat”, în timpul influenței exercitate de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.

Berlinschii a făcut referire la un raport publicat în aprilie 2026 de GRECO, potrivit căruia R. Moldova a implementat integral doar șapte dintre cele 25 de recomandări formulate în domeniul combaterii corupției, în timp ce 12 au fost implementate parțial, iar șase nu au fost implementate deloc.

„Eu chiar admir optimismul domnului Băluțel, dar am o întrebare directă: când vă apucați de treabă, astfel încât, în final, să nu avem doar summit-uri frumoase în R. Moldova, ci și evaluări externe pe măsură?”, a afirmat deputatul.

În replică, Adrian Băluțel a susținut că R. Moldova a înregistrat progrese în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește libertatea presei și reformele aflate în desfășurare.

Deputatul PAS a declarat că evaluările internaționale trebuie analizate în funcție de metodologia fiecărui raport și a subliniat că R. Moldova a avansat pe mai mulți indicatori ce țin de procesul de integrare europeană.