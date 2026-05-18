PAS a pierdut alegerile la Orhei

Candidatul independent Ramiz Ansarov și candidatul LOC, Sergiu Aga, se vor duela în turul II al alegerilor pentru funcția de primar la Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, primul a acumulat 23,14% din voturile celor prezenți la urne, iar al doilea – 19,53%.

Urmează Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,59% din voturi, candidata independentă Diana Memeț, cu 15,36% și candidatul PAS, Sergiu Stanciu, cu 15,02%.

Ramiz Ansarov s-a născut în Chișinău, dar are rădăcini azere și e stabilit la Orhei. Acesta ocupă funcția de vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova. În 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a Partidului „Inima Moldovei”. A candidat și la parlamentarele din 2025 pe lista formațiunii Irinei Vlah. Programul său electoral pune accentul pe infrastructură modernă și transport public eficient, protejarea patrimoniului municipal, susținerea mediului de afaceri, dar și promovarea activă a sportului și a turismului.

Sergiu Aga este parohul Bisericii „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”. Îmbină preoția cu implicarea civică și politică, fiind consilier municipal și raional. La fel, a înființat asociația „Filantropia Creștină”, prin intermediul căreia a ridicat un centru social multifuncțional. În programul său electoral se regăsesc așa priorități precum schimbarea flotilei de microbuze, extinderea rețelei de canalizare, crearea unei cantine sociale, înverzirea spațiilor neutilizate, dar și atragerea investițiilor europene pentru drumuri și clădiri publice.