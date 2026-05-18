Reacția lui Ozerov, după ce a fost convocat la MAE: „Fără comentarii, nu sunt obligat”
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a refuzat să discute cu jurnaliștii după ce a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe.
„Fără comentarii, nu sunt obligat”, a spus scurt diplomatul.
Acesta a adăugat doar că „poziția oficială a Federației este făcută publică, și în declarației Mariei Zaharova, și pe canalul de Telegram al Ambasadei”.
Oleg Ozerov a fost chemat la MAE în legătură cu încălcarea ilegală a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot pe 13 mai. Partea moldovenească a transmis o notă de protest față „de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”.