Reacția lui Ozerov, după ce a fost convocat la MAE: „Fără comentarii, nu sunt obligat”

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a refuzat să discute cu jurnaliștii după ce a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe.

„Fără comentarii, nu sunt obligat”, a spus scurt diplomatul.

Acesta a adăugat doar că „poziția oficială a Federației este făcută publică, și în declarației Mariei Zaharova, și pe canalul de Telegram al Ambasadei”.

Oleg Ozerov a fost chemat la MAE în legătură cu încălcarea ilegală a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot pe 13 mai. Partea moldovenească a transmis o notă de protest față „de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”.