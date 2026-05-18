Tiraspolul salută decretul lui Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse în regiunea transnistreană

Administrația separatistă de la Tiraspol a salutat decretul semnat de președintele rus Vladimir Putin privind simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

Potrivit publicației Zona de Securitate, așa-numitul minister de externe al regiunii transnistrene a calificat decizia drept „o măsură importantă și oportună de sprijin”, susținând că aceasta contribuie la consolidarea „securității și protecției sociale” a locuitorilor din regiune.

Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, i-a mulțumit conducerii Federației Ruse și personal lui Vladimir Putin, descriind decretul drept „semnificativ din punct de vedere umanitar”.

Potrivit lui Krasnoselski, obținerea cetățeniei unui stat reprezintă „un act voluntar”.

„Nu împiedicați oamenii să facă o alegere voluntară și democratică”, a declarat acesta.

Liderul separatist a mai anunțat că în regiune vor fi elaborate acte normative pentru implementarea decretului și că vor fi emise instrucțiuni în acest sens.

Publicația notează că atât Vadim Krasnoselski, cât și Vitali Ignatiev dețin cetățenia Federației Ruse.

Decretul Kremlinului a fost comentat și de Oleg Ozerov, care a îndemnat Chișinăul să „respecte voința” locuitorilor regiunii transnistrene și să revină la formatul de negocieri „5+2”. Diplomatul rus a acuzat, de asemenea, autoritățile moldovene de promovarea unei „linii de confruntare”.

Decretul semnat de Putin pe 15 mai introduce reguli speciale pentru acordarea cetățeniei ruse locuitorilor majori ai regiunii transnistrene.

Autoritățile de la Chișinău au criticat măsura. Maia Sandu a declarat că Rusia simplifică acordarea cetățeniei pentru locuitorii regiunii transnistrene deoarece are nevoie de „mai mulți oameni pe care să-i trimită la război în Ucraina”.

Șefa statului consideră că măsura ar putea reprezenta o nouă tentativă a Moscovei de a exercita presiuni asupra Republicii Moldova în contextul eforturilor de reintegrare a regiunii transnistrene.