Cine este Minodora Calistru-Prisacu, femeia care a scos la iveală cazul Vartic

Femeia care a făcut primele dezvăluiri despre moartea suspectă a Ludmilei Vartic, cazul care a provocat un val de reacții în societate și a dus la pornirea unui dosar penal pentru violență în familie, a fost identificată. Potrivit unui articol publicat de portalul Evenimentul Zilei și semnat de jurnalista Julieta Savițchi, femeia din spatele pseudonimului Minodora Calistru-Prisacu este Rodica Calistru, fostă angajată a structurilor de Poliție din Republica Moldova.

Numele acesteia a devenit public după apariția pe Facebook a trei conturi anonime care au distribuit informații despre identitatea ei și au lansat atacuri personale, acuzând-o de manipulare și dezinformare.

Rodica Calistru a participat anterior, de la distanță și sub pseudonimul Minodora Calistru-Prisacu, la o emisiune televizată, fapt care a stârnit critici din partea unor reprezentanți ai breslei jurnalistice la adresa moderatorilor care au invitat o persoană anonimă.

În declarațiile oferite pentru Evenimentul Zilei, femeia a confirmat că ea este persoana care administra contul Minodora Calistru-Prisacu. Discuția cu jurnaliștii a avut loc prin intermediul aplicației Messenger, de pe profilul utilizat sub pseudonim.

Potrivit sursei citate, Rodica Calistru este fostă polițistă și a activat în cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Ea spune că a absolvit inițial Facultatea de Filologie, după care a urmat studii de licență și masterat în drept. Este căsătorită cu un fost polițist și are doi copii. De aproape zece ani locuiește într-o țară din Uniunea Europeană, despre care nu oferă detalii invocând motive de securitate.

Rodica Calistru afirmă că a renunțat la cariera din Poliție după probleme pe care le-ar fi avut cu Gheorghe Cavcaliuc, în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc. Cavcaliuc este vizat într-un dosar penal pentru huliganism și locuiește în prezent în Marea Britanie.

Femeia susține că și-a creat profilul anonim în urmă cu peste zece ani pentru a publica articole și dezvăluiri critice despre reprezentanți ai fostei guvernări, iar ulterior a continuat să comenteze critic și alte guvernări.

„Mulți dintre foștii colegi din Poliție știau că eu sunt Minodora Calistru-Prisacu. Am decis să-mi iau un pseudonim pentru a-mi proteja familia”, a declarat Rodica Calistru.

Ea afirmă că deconspirarea identității sale ar fi fost posibilă cu ajutorul unei persoane apropiate și sugerează că în spatele acțiunii s-ar afla Dumitru Vartic, acuzație pe care acesta nu a comentat-o. Anterior, Dumitru Vartic a respins acuzațiile de violență în familie.

Rodica Calistru susține că nu este din Hâncești și că nu a cunoscut familia Vartic. Ea afirmă că a aflat despre cazul Ludmilei Vartic de la foști colegi din Poliție și ulterior a discutat cu persoane din anturajul familiei.

„Oamenii vorbeau, dar numai sub protecția anonimatului. Le era frică. Am aflat lucruri îngrozitoare. Mi-am dat seama că este vorba de un caz de violență domestică, despre care nu trebuie de tăcut”, a declarat aceasta.

Potrivit femeii, scopul postărilor a fost să împiedice mușamalizarea cazului și să determine autoritățile să intervină.

După ce identitatea sa a devenit publică, Rodica Calistru spune că a fost ținta unor atacuri online. Pe conturile false au apărut informații potrivit cărora ea ar fi fost traficată în Thailanda, că ar fi demisionat din Poliție din cauza unor fapte de corupție și că ar fi propagandistă a Kremlinului.

Femeia respinge toate acuzațiile.

„Nu am comis nicio ilegalitate, am un dosar curat ca lacrima, cu diplome și medalii, distincții”, afirmă Rodica Calistru.

Ea spune că a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ulterior la INI, iar în 2017 a intrat în concediu de maternitate. În 2021 nu a mai revenit în sistem. Totodată, femeia afirmă că susține integrarea europeană a R. Moldova și reunirea cu România.

Rodica Calistru mai declară că pe Internet au fost publicate fotografii cu familia sa, imagini ale copiilor minori, numere de telefon și adresa locuinței.

„Mi-au făcut publice fotografii de familie, fotografiile copiilor minori, numărul de telefon nu doar al meu, dar și al soțului și ale copiilor. Au publicat adresa unde locuiesc cu familia și chiar fotografia casei”, a spus aceasta.

Potrivit declarațiilor sale, femeia ar fi primit și amenințări. Pe Facebook ar fi fost publicată locația locuinței sale, însoțită de mesajul: „Vine racheta… Puffff.”

Rodica Calistru afirmă că a depus plângeri atât la autoritățile din R. Moldova, cât și în statul în care locuiește, reclamând publicarea datelor personale și amenințările.

Cazul Ludmilei Vartic a izbucnit după o postare publicată pe contul Minodora Calistru-Prisacu, în care se afirma că educatoarea din Hâncești ar fi fost agresată și alungată din casă de soțul său, iar cazul ar fi fost mușamalizat din cauza funcției deținute de Dumitru Vartic și a apartenenței acestuia la Partidul Acțiune și Solidaritate.

Scandalul a provocat reacții puternice în societate și a dus la demisia lui Dumitru Vartic din funcția publică și excluderea sa din partid. De asemenea, medicul-șef al Spitalului Raional Hâncești și-a dat demisia.

La Chișinău au fost organizate proteste, iar pe parcursul investigațiilor, Minodora Calistru-Prisacu a continuat să publice documente și informații despre presupusele abuzuri prin care ar fi trecut Ludmila Vartic.

În urma rezonanței publice, autoritățile au pornit un dosar penal. Ulterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că statutul lui Dumitru Vartic a fost schimbat din bănuit în învinuit într-un dosar de violență în familie care ar fi determinat victima la suicid.

Între timp, autoritățile au acceptat exhumarea cadavrului Ludmilei Vartic pentru efectuarea unei noi expertize medico-legale. La solicitarea rudelor femeii, la expertiză participă și un specialist din România, ale cărui servicii sunt achitate din donația unei persoane bolnave de cancer.