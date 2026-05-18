Nivelul apei din râul Nistru scade periculos pe fondul secetei și al debitului redus

Directorul ONG-ului Eco-TIRAS, Ilia Trombițchi, avertizează că nivelul apei din rezervorul de pe Nistru a continuat să scadă în luna mai, pe fondul lipsei precipitațiilor în Munții Carpați.

Potrivit acestuia, debitul de apă care intră în rezervorul râului Nistrului a fost în această perioadă de doar 75–80 de metri cubi pe secundă. În consecință, începând cu 18 martie, nivelul apei a scăzut cu încă 35 de centimetri, ajungând la 115,25 metri deasupra nivelului mării.

„Debitul actual în Nistrul inferior este mai mic decât debitul minim pe care Ucraina s-a angajat să îl asigure acum doi ani prin acordul cu Moldova, în pofida circumstanțelor”, a declarat Ilia Trombițchi.

Potrivit expertului, debitul actual al Nistrului inferior, de aproximativ 100 m³/s, acoperă doar necesitățile economice minime ale R. Moldova și ale regiunii Odesa din Ucraina.

Directorul Eco-TIRAS a explicat că menținerea acestui debit redus a contribuit la diminuarea nivelului rezervorului în prima jumătate a lunii mai.

În același timp, Serviciul Meteorologic al Ucrainei prognozează precipitații pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea situației hidrologice din bazinul Nistrului.

