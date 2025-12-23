 Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare

Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel Centru. Prin decizia din 23 decembrie, instanța a respins apelul depus de avocatul inculpatului.

Procuratura Anticorupție precizează că apelul a vizat sentința pronunțată la 19 martie 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 mln lei.

Hotărârea Curții de Apel este definitivă și executorie din momentul pronunțării, dar poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Fostul deputat a fost găsit vinovat de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de finanțarea ilegală a partidelor politice. La pronunțarea sentinței de fond, Nesterovschi nu s-a prezentat în instanță și a fost dat ulterior în căutare.