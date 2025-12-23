Sondaj iData // Cum ar vota moldovenii în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate

Cinci partide ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate. Datele se regăsesc într-un sondaj prezentat de compania iData.

Conform datelor publicate, PAS ar acumula 46,9% din numărul respondenților deciși, fiind urmat de PSRM cu 21,6%. Pe locul III s-a clasat „Partidul Nostru” cu 7,6%.

„Democrația Acasă” ar acumula 7,2%, iar Mișcarea Alternativa Națională – 5,3%.

Totodată, se arată în sondaj, MAN, împreună cu Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei și „Congresul Civic” ar reuși să treacă de pragul de 7%, dacă ar forma un bloc electoral identic celui din cadrul alegerilor din 28 septembrie.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-18 decembrie pe un eșantion de 1000 de respondenți din 275 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.