Mihai Mîțu pleacă ambasador în România, iar Victor Chirilă în Ucraina

Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al statului nostru în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Franța, iar Petru Frunze – în China.

Mihai Mîțu are studii în drept și diplomație și deține, din anul 2022, funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe. Diplomatul are o experiență de peste 15 ani în structurile MAE, inclusiv în cadrul ambasadelor Republicii Moldova din Regatul Suediei, Statele Unite ale Americii și România, unde a activat în calitate de consilier în perioada 2019–2021, transmite serviciul de presă al Parlamentului.

Victor Chirilă este licențiat în istorie și deține un masterat în politici europene. Din anul 2021 și până în prezent a fost ambasador al statului nostru în România. S-a alăturat Ministerului Afacerilor Externe în anul 1996, unde a exercitat diverse funcții, inclusiv pe cea de consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. În perioadele 2009–2016 și 2020–2021, a deținut funcția de director executiv al Asociației pentru Politica Externă din Republica Moldova.

Lorina Bălteanu este poetă din Republica Moldova. Anterior, a condus două reviste literare și un trust de presă. În anul 1998 a absolvit Universitatea din Dijon, Franța, iar doi ani mai târziu s-a stabilit la Paris, unde s-a lansat în domeniul designului de interior și și-a creat propria marcă de bijuterii.

Petru Frunze a studiat dreptul și are experiență în administrația publică locală. În perioada 2011–2019, a fost primar al localității Puhoi din raionul Ialoveni. Ulterior, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi: 2019–2021 și 2021–2025.

Potrivit Legii cu privire la serviciul diplomatic, propunerile privind numirea în funcția de ambasador sunt înaintate Guvernului de către Ministrul Afacerilor Externe, cu consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului. Ulterior, ambasadorii sunt numiți în funcție de Președintele Republicii Moldova.