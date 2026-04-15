Alexandru Balan a fost condamnat la închisoare pentru divulgarea secretului de stat

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a fost condamnat în lipsă la 1 an și 6 luni de închisoare pentru divulgarea secretului de stat.

Sentința a fost pronunțată astăzi, după prima ședință de judecată în dosar, desfășurată cu ușile închise la Chișinău.

Inculpatul a participat online, fiind în arest la domiciliu în România, unde este cercetat în calitate de cetățean român pentru trădare de patrie.

Potrivit procurorului de caz, Dumitru Ștefîrță, bărbatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, cerere acceptată de instanță.

Decizia de condamnare a fost luată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Hotărârea poate fi contestată la instanța ierarhic superioară, conform legislației în vigoare.

Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, este cercetat și în România pentru trădare de patrie. La moment, el se află în arest la domiciliu.

Alexandru Balan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, de procurorii români, fiind acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus. După ce a fost audiat de procurori, Curtea de Apel București a decis pe 10 septembrie plasarea lui Balan în arest preventiv.

În ziua reținerii, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a comunicat că Alexandru Balan este cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată.

Potrivit anchetei, Balan este acuzat că s-a întâlnit în 2024-2025, la Budapesta, cu ofițeri de informații ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus. Asupra lui există suspiciuni că scopul acestor întrevederi au fost transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Alexandru Balan ar fi ajuns adjunct al șefului SIS în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.