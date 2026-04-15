Natalia Ixari îi cere lui Mark Tkaciuk să depună mandatul de deputat: Ar fi corect

Purtătorul de cuvânt al Partidului MAN, Natalia Ixari, a venit cu o reacție după ce liderul formațiunii Congresul Civic, Mark Tkaciuk, a anunțat retragerea partidului din fracțiunea parlamentară Alternativa.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ixari l-a îndemnat pe Tkaciuk să-și depună mandatul de deputat. În opinia sa, așa „va fi și în conformitate cu principiile morale”.

„Mark Tkaciuk, poate depuneți mandatul de deputat, dacă este atât de complicat? Va fi și în conformitate cu principiile morale. Ar fi corect și oamenii ar aprecia”, se arată în mesajul purtătorului de cuvânt.

Mark Tkaciuk a anunțat astăzi despre retragerea Partidului Congresul Civic din fracțiunea parlamentară Alternativa. Deputatul a explicat că „fracțiunile au fost create întotdeauna pentru a reuni politicieni cu viziuni comune, pentru a promova aceste idei sau, cel puțin, pentru a susține ceea ce au promis alegătorilor în campania electorală”, însă, în momentul în care aceste principii dispar, „despre o fracțiune nu poate fi vorba”.

Totodată, pe 10 aprilie, primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că formațiunea se retrage din Blocul „Alternativa”, din care făcea parte în contextul cooperării politice din perioada alegerilor parlamentare.

La scurt timp, președintele PDCM, Ion Chicu, și liderul Congresului Civic, Mark Tkaciuc, au anunțat că decizia va fi tratată cu respect, subliniind însă că o fracțiune parlamentară trebuie să servească unor obiective politice clare, nu doar unor interese de moment.

Totodată, Stoianoglo a confirmat că MAN va continua să facă parte din fracțiunea parlamentară Alternativa.