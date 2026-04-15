Peter Magyar a anunțat suspendarea programelor de știri ale radioului și televiziunii publice: „Ați mințit de dimineața până seara!”

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a anunțat miercuri dimineață că va suspenda buletinele de știri ale presei publice, acuzându-le că au devenit un instrument de propagandă al fostului regim Viktor Orban. Anunțul a fost făcut chiar la cele două instituții‑fanion ale presei de stat, programul de știri al televiziunii, M1, și radioul public, Radio Kossuth.

Péter Magyar – președintele partidului Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare – a acordat două interviuri în direct, la Radio Kossuth și apoi la M1.

La trei zile după alegeri, a fost invitat la emisiunea „Bună dimineața, Ungaria!”, iar conversația s-a derulat într-o atmosferă tensionată, după ce Magyar a precizat că, de îndată ce va ajunge la conducerea țării, partidul său va iniția demersurile pentru suspendarea serviciilor publice de știri, scrie hvg.hu.

Chiar din debutul interviului, noul lider de la Budapesta a amintit că ultima sa apariție în mass‑media controlată de stat a fost în urmă cu un an și jumătate. „Văd că în ultimele 1–2 zile, de când a avut loc schimbarea de regim și de când Fidesz a suferit o înfrângere foarte gravă, unii oameni au încercat să funcționeze ca mass‑media independentă în această clădire”, a precizat el.

„După formarea unui guvern, unul dintre primii pași va fi suspendarea serviciilor acestei instituții mass-media de propagandă. Dorim o nouă lege a mass-media, o nouă autoritate media și crearea unor condiții profesionale.”

Chiar dacă interviul TV nu a mai fost atât de conflictual, viitorul premier a reluat acuzațiile la prestația presei de stat.

„Vom opri serviciul de știri false care se desfășoară aici. Vom crea condițiile pentru o mass‑media independentă și obiectivă. Ce se întâmplă aici, Goebbels sau dictatorul nord‑coreean și-ar fi lins pe degete. (…) Ați mințit dimineața, la prânz și seara”, a remarcat Péter Magyar, amintindu-le realizatorilor că ascultătorii postului Radio Kossuth și telespectatorii postului M1 l-au putut vedea în perioada campaniei doar în contextele negative sau disprețuitoare ale propagandei guvernului Orban.

După ce Partidul Tisza a câștigat cu o majoritate de două treimi. postul de știri M1 a transmis în direct și conferința de presă internațională a lui Péter Magyar, care a durat trei ore.