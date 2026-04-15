Natalia Plugaru cere prudență în cazul Ludmilei Vartic: Copiii sunt în vizorul nostru

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, îndeamnă la o abordare responsabilă în reflectarea cazului Ludmilei Vartic, subliniind impactul emoțional pe care îl pot avea informațiile publice asupra copiilor acesteia.

„Vreau să vă îndemn să avem o etică în abordarea acestor subiecte, pentru că acești copii la fel citesc știri, sunt pe rețele sociale și de fapt orice informație și știre care apare este citită și îi afectează emoțional. Vreau să chem la responsabilitate pe toți cei care comunică acest subiect, mai ales când este vorba de protecția și demnitatea copiilor”, a declarat Plugaru pentru presă în urma ședinței Guvernului.

Totodată, ministrul Muncii și Protecției Sociale a îndemnat populația să aibă încredere în instituțiile statului, care sunt responsabile de protejarea copiilor.

„Vreau să vă asigur că acești copii sunt monitorizați de către specialistul în protecția drepturilor copilului, de psihologul școlii, care efectuează sesiuni cu ambii copii în cadrul orelor în care copiii vizitează școala. Copiii sunt în vizorul nostru. Pentru noi e important ca mediul în care se află copiii să fie unul favorabil dezvoltării în continuare. Vă rugăm să tratăm cu maximă responsabilitate”, a conchis Natalia Plugaru.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani al Capitalei.