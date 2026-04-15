Sectorul HoReCa se opune majorării TVA la 18%: Vor crește prețurile

Industria ospitalității din Republica Moldova riscă un declin în cazul majorării TVA de la 8% la 18%, avertizează Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MĂR), care susține că măsura ar putea avea efecte inverse celor așteptate asupra bugetului de stat.

Reprezentanții sectorului afirmă că o astfel de decizie ar duce la închiderea a mii de afaceri și pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă, pe fondul creșterii costurilor și al reducerii consumului. În plus, aceștia avertizează că veniturile bugetare ar putea scădea, nu crește, din cauza extinderii economiei informale.

Potrivit MĂR, problema este agravată de faptul că operatorii HoReCa achiziționează deja materii prime cu TVA de 15%, ceea ce ar crea o presiune suplimentară și o concurență neloială în piață odată cu majorarea cotei pentru servicii.

Datele industriei arată că sectorul a generat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 25,3 miliarde de lei, contribuind cu 1,44 miliarde de lei la bugetul public și peste 257 de milioane de lei din impozitul pe venit. Totodată, HoReCa angajează circa 26.700 de persoane, fiind un sector important pentru piața muncii.

Asociația estimează că majorarea TVA ar duce la creșterea prețurilor pentru consumatori cu 10–15%, o scădere a cifrei de afaceri cu 10–20% în anul următor și reducerea forței de muncă cu cel puțin 15%.

În acest context, MĂR solicită autorităților să renunțe la orice inițiativă de majorare a TVA pentru sectorul HoReCa și să asigure un regim fiscal echitabil, inclusiv prin alinierea cotei TVA la alimentele comercializate în restaurante cu cea aplicată în alte canale de vânzare.