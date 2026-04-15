Escrocherii cu tractoare inexistente. Victimele au pierdut peste 570.000 de lei

Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea a patru episoade de escrocherie, după ce a înșelat mai multe persoane sub pretextul vânzării de tehnică agricolă. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 577.006,95 lei.

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, inculpatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a desfășura activități legate de gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor bănești pentru o perioadă de trei ani.

Conform materialelor cauzei, în perioada aprilie–octombrie 2025, inculpatul, acționând împreună cu alte persoane neidentificate, a plasat anunțuri pe mai multe site-uri, oferind spre vânzare tehnică agricolă, în special tractoare, la prețuri atractive.

Ulterior, victimele erau contactate telefonic sau prin aplicații de mesagerie precum Viber și WhatsApp. Bărbatul se prezenta drept reprezentant al unei firme care ar importa utilaje din străinătate și promitea livrarea acestora în aproximativ 20 de zile.

Pentru a-și face oferta credibilă, acesta transmitea imagini ale utilajelor, detalii despre livrări pretinse din străinătate și, în unele cazuri, recipise semnate cu alți clienți. Victimele erau convinse să transfere bani în mai multe tranșe, atât în numerar, cât și prin transferuri bancare.

După ce primea sumele de bani, inculpatul invoca diverse motive pentru întârzierea livrării, precum probleme la vamă sau necesitatea unor plăți suplimentare, iar ulterior întrerupea orice contact cu persoanele înșelate.

Victimele au realizat că au fost înșelate după ce acesta a încetat să mai răspundă la apeluri și mesaje, iar livrarea tehnicii agricole nu a mai avut loc, motiv pentru care s-au adresat organelor de drept.

În total, patru persoane au fost prejudiciate, iar suma totală a pagubei se ridică la 577.006,95 lei.

Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția.