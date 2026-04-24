Alexandru Balan, extrădat: Momentul în care este preluat de autorități

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost extrădat Republicii Moldova. Acesta urmează să fie dus direct la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Alexandru Balan a fost transportat sub escorta Poliției române și adus la punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, fiind predat autorităților de la Chișinău.

Săptămâna trecută, fostul director adjunct al SIS a fost condamnat în lipsă în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare pentru divulgarea secretului de stat, după ce și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Balan este vizat într-un dosar penal și în România, unde este cercetat pentru trădare de patrie, fiind suspectat că ar fi transmis informații clasificate unor rețele de spionaj din Belarus și Rusia.