Justiție

Alexandru Balan, extrădat: Momentul în care este preluat de autorități

Photo of Timpul.md Timpul.md24 aprilie 2026
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost extrădat Republicii Moldova. Acesta urmează să fie dus direct la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Alexandru Balan a fost transportat sub escorta Poliției române și adus la punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, fiind predat autorităților de la Chișinău.

Săptămâna trecută, fostul director adjunct al SIS a fost condamnat în lipsă în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare pentru divulgarea secretului de stat, după ce și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Balan este vizat într-un dosar penal și în România, unde este cercetat pentru trădare de patrie, fiind suspectat că ar fi transmis informații clasificate unor rețele de spionaj din Belarus și Rusia.

Timpul.md 24 aprilie 2026
Timpul.md

