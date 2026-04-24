Dosarul de la IP Botanica: Șeful Inspectoratului și cinci polițiști, în arest preventiv

Șeful Inspectoratului de Poliție Botanica din Chișinău, Sergiu Cobîlaș, reținut într-un dosar de corupție pentru presupusă luare de mită de la persoane implicate în trafic de droguri, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Totuși, avocatul acestuia, Alexandru Zmeu, susține că dosarul ar fi motivat de răzbunări și că probele ar fi interpretate eronat de acuzare.

„El este nevinovat. Toate dosarele anterioare au fost instrumentate de fosta conducere a SPIA, după ce clientul meu, împreună cu alți polițiști, ar fi reținut un angajat al instituției. Dosarele au fost falsificate. Există o interpretare greșită a probatoriului din partea procurorului, dar vom demonstra nevinovăția”, a declarat avocatul, menționând că decizia instanței va fi contestată.

Totodată, avocatul a precizat că Sergiu Cobîlaș nu s-a prezentat în instanță din cauza unor probleme de sănătate.

De menționat că Cobîlaș activează în organele de Poliție de peste un deceniu. El este absolvent al Universității de Stat din Moldova (2008) și a obținut un master la Universitatea de Studii Europene în 2019. În 2022, a fost promovat în funcția de ofițer superior în cadrul Direcției de Poliție Chișinău, iar ulterior a devenit șef adjunct și șef de secție la IP Botanica.

De-a lungul timpului, acesta a fost vizat în cel puțin patru cauze penale, însă toate au fost clasate. Printre acestea se numără dosare pentru tortură și tratament inuman (2015 și 2021), corupere pasivă și încălcarea inviolabilității vieții personale (2020), toate fiind închise din lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii.

În 2021, presa a scris și despre un dosar de escrocherie în care ar fi fost vizat, alături de alți polițiști, aceștia acuzând atunci Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) că ar fi fabricat cauza penală, pe fundalul unor investigații privind trafic de droguri în care ar fi fost implicați angajați ai instituției.

Conform declarației de avere pentru 2025, familia Cobîlaș a beneficiat de donații în valoare totală de circa 11.000 de euro și 15.500 de lei, provenite de la rude. Practica donațiilor se regăsește și în anii precedenți: aproximativ 7.400 de euro și 12.000 de lei în 2024, respectiv 8.500 de euro și 22.000 de lei în 2023.

În 2025, familia a achiziționat o casă de peste 100 de metri pătrați, pentru care inițial a fost declarat un preț de 75.000 de euro, valoarea ajungând ulterior la 130.000 de euro după lucrări de reparație. În același timp, în declarația pentru 2024 apare vânzarea unei vile de 82 de metri pătrați, cumpărată în 2022, pentru suma de 85.000 de euro.

Cobîlaș mai indică un credit de 263.000 de lei contractat în 2025, scadent până în 2030, în condițiile în care veniturile declarate includ un salariu de aproximativ 18.900 de lei lunar și alocații pentru copii de circa 3.500 de lei. De asemenea, acesta deține un automobil Mercedes fabricat în 2007, achiziționat în 2015 cu 50.000 de lei.

În același dosar au fost reținuți și alți cinci polițiști, toți tineri, cu vârste de până la 27 de ani, majoritatea absolvenți de liceu sau ai Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Totodată, instanța a decis și plasarea acestora în arest pentru 30 de zile.

Este vorba despre Daniil Afanasiev (26 de ani), Mihai Cireș (25 de ani), Grigore Buțu (născut în 1999), Ioan Gavriliță (23 de ani) și Marius Comănescu (25 de ani), care au fost angajați în Poliție în ultimii ani și au o experiență relativ redusă în sistem.

Solicitat pentru o reacție, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că legislația permite angajarea civililor în structurile MAI, iar în prezent mai mult de jumătate dintre polițiști provin din rândul acestora, inclusiv absolvenți ai unor instituții precum USEFS.

Pe 22 aprilie 2026, un șef de secție și cinci angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica din Chișinău au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori, fiind suspectați de corupție sistemică. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi primit sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în criptomonede, de la persoane implicate în consumul și traficul de droguri.

Anterior, la sfârșitul lunii martie, o persoană a fost reținută pentru că ar fi pretins 400.000 de dolari pentru a influența decizii în dosare penale. Ulterior, în același caz, un procuror și trei polițiști au fost reținuți pentru complicitate la corupere pasivă.

Totodată, un alt incident a avut loc în decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, în care un polițist ar fi efectuat focuri de armă dintr-o armă personală deținută legal. În urma acestui caz, conducerea inspectoratului a fost demisă, iar Procuratura municipiului Chișinău a inițiat un proces penal.

În context, Inspectoratul General al Poliției a reiterat că aplică o politică de toleranță zero față de corupție și colaborează cu instituțiile competente pentru investigarea tuturor cazurilor. Anchetele pe aceste dosare sunt în desfășurare.