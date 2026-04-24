O companie aeriană reia zborurile Chișinău–Tel Aviv: Câte curse vor fi pe săptămână

Compania aeriană SkyUp Airlines va relua operarea zborurilor pe ruta Chișinău–Tel Aviv începând cu 3 mai. Operatorul va efectua patru curse pe săptămână între capitala Republicii Moldova și Israel.

Potrivit companiei, orarul zborurilor și biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial. Ruta este destinată unui spectru larg de pasageri, inclusiv celor care călătoresc pentru vizite familiale, pelerinaj, turism sau afaceri.

Reprezentanții companiei au precizat că reluarea zborurilor a fost posibilă după ridicarea restricțiilor NOTAM de către autoritățile aviatice israeliene și pe fondul îmbunătățirii situației de securitate din regiune.

„Acest lucru ne permite să oferim din nou conexiuni fiabile atât pentru pasagerii din Moldova, cât și pentru cei din Ucraina, pentru care Chișinăul rămâne un hub strategic important”, a declarat Daria Alieksieienko, director în cadrul companiei.

SkyUp Airlines susține că monitorizează constant situația de securitate din Orientul Mijlociu și operează în conformitate cu standardele internaționale și recomandările oficiale.