Dublu omor la Botanica: Două femei, ucise într-un apartament. Suspectul, reținut

Cadavrele a două femei au fost găsite într-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei, prezentând semne de moarte violentă, după ce Poliția Republicii Moldova a fost sesizată în acest caz.

Potrivit informațiilor preliminare, oamenii legii au depistat corpurile neînsuflețite ale victimelor, care aveau multiple plăgi provocate cu un obiect ascuțit.

Conform investigațiilor preliminare, bănuit de comiterea crimei este un bărbat de 37 de ani, locatar al aceluiași bloc. Acesta s-ar fi deplasat la ușa apartamentului unde locuiau victimele, iar în momentul în care i s-a deschis, le-ar fi atacat.

Totodată, din verificările efectuate, s-a stabilit că bărbatul a fost recent externat dintr-o instituție medicală cu profil psihiatric.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.