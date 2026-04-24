Ploi, vânt puternic și înghețuri: Cum va fi vremea în acest weekend

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis prognoza meteo pentru perioada 25–27 aprilie, anunțând o vreme variabilă și cu oscilații de temperatură.

Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil. Mai exact, pe 25 și 27 aprilie, vremea va fi fără precipitații, însă pe 26 aprilie, în timpul zilei, izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, care pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din nord-vest, cu intensificări în special pe 26 și 27 aprilie. Meteorologii avertizează că duminică, 26 aprilie, rafalele vor fi mai puternice, vântul atingând intensități mari.

Totodată, în dimineața zilei de 27 aprilie sunt prognozate înghețuri izolate la sol, cu valori cuprinse între −3 și −1 grad Celsius, ceea ce ar putea afecta culturile agricole sensibile.

În ceea ce privește temperaturile, minimele nocturne vor varia, în general, între +2 și +9 grade Celsius, iar în noaptea de 27 aprilie vor coborî până la 0…+5 grade.

Maximele diurne vor ajunge pe 25 aprilie la +15…+20 de grade, urmând să crească pe 26 aprilie până la +19…+24 de grade, cu valori mai scăzute în nord, de +14…+18 grade. Ulterior, pe 27 aprilie, temperaturile vor scădea semnificativ, oscilând între +10 și +15 grade Celsius.